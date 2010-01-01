(Лукаянов) Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Першина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна
Смерть
Неизвестно