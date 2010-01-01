(Лукаянов) Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукаянов) Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукаянов Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Першина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Лукаянов Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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