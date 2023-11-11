Леденёва (Кривощёкова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1936
Отец: Кривощёков Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леденёв Константин
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Слепенко (Леденёва) Светлана
Отец ребёнка: Леденёв Константин
Рождение ребёнка
26.01.1962
Сын: Леденёв Владимир
Отец ребёнка: Леденёв Константин
Рождение ребёнка
20.12.1966
Сын: Леденёв Николай
Отец ребёнка: Леденёв Константин