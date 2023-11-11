Леденёва (Кривощёкова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденёва (Кривощёкова) Юлия

Леденёва (Кривощёкова) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1936

Отец: Кривощёков Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденёв Константин

Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Слепенко (Леденёва) Светлана

Отец ребёнка: Леденёв Константин

Рождение ребёнка
26.01.1962

Сын: Леденёв Владимир

Отец ребёнка: Леденёв Константин

Рождение ребёнка
20.12.1966

Сын: Леденёв Николай

Отец ребёнка: Леденёв Константин

Мы используем куки для улучшения работы сайта.