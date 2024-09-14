Ягодина Любовь Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягодин Иван Лукин
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ягодина) Марья Иванова
Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Ягодина) Вера Иванова
Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ягодина) Раида Иванова
Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ягодин Иван Иванов
Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ягодина) Александра Иванова
Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин
Смерть
Неизвестно