Ягодина Любовь Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгодина Любовь Гаврилова

Ягодина Любовь Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Иван Лукин

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ягодина) Марья Иванова

Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Ягодина) Вера Иванова

Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ягодина) Раида Иванова

Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ягодин Иван Иванов

Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ягодина) Александра Иванова

Отец ребёнка: Ягодин Иван Лукин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.