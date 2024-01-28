Орленков Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрленков Василий Васильевич

Орленков Василий Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Брезгина (Орленкова) София Васильевна

Мать ребёнка: Мария Иванова

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.