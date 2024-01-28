Орленков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Брезгина (Орленкова) София Васильевна
Мать ребёнка: Мария Иванова
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва