Лысов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Василий

Лысов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1846 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Около 1899 г.р.
Около 1903 г.р.
1905 г.р.
Около 1908 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Лысов Алексей

Мать: Лысова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Лысова Анна

д. Щекутьево
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Лысов Василий

Мать ребёнка: Лысова Анна

д. Щекутьево
Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Лысов Николай

Мать ребёнка: Лысова Анна

Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Лысов Павел?

Мать ребёнка: Лысова Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close