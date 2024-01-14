Лысов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Лысов Алексей
Мать: Лысова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Лысова Анна
д. Щекутьево
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Лысов Василий
Мать ребёнка: Лысова Анна
д. Щекутьево
Рождение ребёнка
29.09.1905
Сын: Лысов Николай
Мать ребёнка: Лысова Анна
Щекутьево, Лежский, Грязовецкий район, Вологодская область, Ведерковский ЗАГС
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Лысов Павел?
Мать ребёнка: Лысова Анна
Смерть
Неизвестно