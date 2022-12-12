Пушкина (Китаева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Китаева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1913 ст.

Дата смерти

?.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1943

Сын: Пушкин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Пушкин Григорий Иванович

Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкин Григорий Иванович

Смерть
?.10.1984
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