Пушкина (Китаева) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1913 ст.
Дата смерти?.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1943
Сын: Пушкин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Пушкин Григорий Иванович
Ярцево, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1984