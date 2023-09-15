Сидорина (Панкрашкина) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорина (Панкрашкина) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1868

Дата смерти

27.01.1901

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1868

Отец: Панкрашкин Фёдор Анисимович

Мать: Панкрашкина (Мишкина) Степанида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Сидорин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1890

Сын: Сидорин Яков Федорович

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
03.06.1893

Дочь: (Сидорина) Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
10.09.1894

Сын: Сидорин Никита Федорович

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1896

Сын: Сидорин Феофан Федорович

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Рубцова (Сидорина) Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
27.12.1900

Сын: Сидорин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович

Смерть
27.01.1901

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