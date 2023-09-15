Сидорина (Панкрашкина) Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1868
Дата смерти27.01.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Сидорин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
22.10.1890
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1893
Дочь: (Сидорина) Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
10.09.1894
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1896
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Рубцова (Сидорина) Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
27.12.1900
Отец ребёнка: Сидорин Фёдор Степанович
Смерть
27.01.1901