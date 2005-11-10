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Михайлов Степан Сергеевна

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Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

10.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.2005

Отец: Михайлов Андрей Витальевич

Мать: Клементьева Елизавета Сергеевна

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
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