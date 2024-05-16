Ульянова Акулина Федоровна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова Акулина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1849 ст.

Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Дочь: (Ульянова) Марина Семеновна

Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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