Ульянова Акулина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1849 ст.
Дочь: (Ульянова) Марья Семеновна
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Дочь: (Ульянова) Марина Семеновна
Отец ребёнка: Ульянов Семен Кононович
Смерть
Неизвестно