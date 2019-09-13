Князева (Тарова) Валентина Ермолаевна
Место рожденияРСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов
Дата рождения15.05.1936
Дата смерти13.09.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936
Отец: Таров Ермолай Васильевич
Мать: Тарова Мария Григорьевна
РСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов
Бракосочетание
03.07.1960
Рождение ребёнка
23.10.1961
Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович
Рождение ребёнка
17.09.1965
Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович
Киргизская ССР Чуйская обл. Пгт Быстровка
Рождение ребёнка
19.06.1976
Дочь: Князева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович
Смерть
13.09.2019