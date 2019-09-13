Князева (Тарова) Валентина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Тарова) Валентина Ермолаевна

Князева (Тарова) Валентина Ермолаевна

avatar

Место рождения

РСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов

Дата рождения

15.05.1936

Дата смерти

13.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936

Отец: Таров Ермолай Васильевич

Мать: Тарова Мария Григорьевна

РСФСР Чкаловская обл. г. Чкалов
Бракосочетание
03.07.1960

Муж: Князев Федор Ульянович

Рождение ребёнка
23.10.1961

Сын: Князев Юрий Федорович

Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович

Рождение ребёнка
17.09.1965

Сын: Князев Игорь Федорович

Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович

Киргизская ССР Чуйская обл. Пгт Быстровка
Рождение ребёнка
19.06.1976

Дочь: Князева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Князев Федор Ульянович

Смерть
13.09.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close