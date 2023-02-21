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Калинина (Калинина) Лидия Васильевна
Калинина (Калинина) Лидия Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Калинин Василий Яковлевич
Мать
Калинина Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Калинин Василий Яковлевич
Мать:
Калинина Александра
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