Чивагина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
на перепись 02.12.1816 г. 32 года [1785] (156 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на 05.02.1834 г. 52 года 624433#744
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Чивагин Георгий (Григорий) Алексеев
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на перепись 02.12.1816 г. 15 лет [1800] (153 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на 05.02.1834 г. 31 год 624433#744
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Чивагина Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 02.12.1816 г. 11 лет [1804] (157 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Чивагин Лев Алексеев
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на перепись 02.12.1816 г. 9 лет [1806] (154 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на перепись 1816 г. 6 лет в рекруты в 1830 г. 624433#744
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Чивагина Аксинья Алексеева
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на 02.1834 г. 18 лет 624433#744
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на 02.1834 г. 16 лет 624433#744
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Чивагина Наталья Алексеева
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на 02.1834 г. 15 лет 624433#742
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Чивагина Екатерина Алексеева
Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]
на 02.1834 г. 9 лет 624433#744
Смерть
Неизвестно