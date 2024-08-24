Чивагина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чивагина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

на перепись 02.12.1816 г. 32 года [1785] (156 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на 05.02.1834 г. 52 года 624433#744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Чивагин Георгий (Григорий) Алексеев

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на перепись 02.12.1816 г. 15 лет [1800] (153 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на 05.02.1834 г. 31 год 624433#744
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Чивагина Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на перепись 02.12.1816 г. 11 лет [1804] (157 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Чивагин Лев Алексеев

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на перепись 02.12.1816 г. 9 лет [1806] (154 запись) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480156#417 на перепись 1816 г. 6 лет в рекруты в 1830 г. 624433#744
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Чивагина Аксинья Алексеева

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 18 лет 624433#744
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Чивагин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 16 лет 624433#744
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Чивагина Наталья Алексеева

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 15 лет 624433#742
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Чивагина Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Чивагин Алексей Георгиев [Григорьев]

Митинская, Сямженский район, Северный край
на 02.1834 г. 9 лет 624433#744
Смерть
Неизвестно
Митинская, Сямженский район, Северный край

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