Малеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалеев Александр

Малеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кровякова) Ирина

Рождение ребёнка
03.12.1928

Сын: Малеев Николай Александрович

Мать ребёнка: (Кровякова) Ирина

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.