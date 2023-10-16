Малеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Кровякова) Ирина
Рождение ребёнка
03.12.1928
Сын: Малеев Николай Александрович
Мать ребёнка: (Кровякова) Ирина
Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1941