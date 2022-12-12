Осокина (Зубарева) Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина (Зубарева) Лариса Сергеевна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

13.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1937

Отец: Зубарев Сергей Петрович

Мать: Зубарева Валентина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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