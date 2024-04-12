Оглоблин Диомид Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Диомид Афанасьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Оглоблин Афанасий Иванович

Мать: Оглоблина Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Оглоблин Филимон Диомидович

Мать ребёнка: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Диомидовна

Мать ребёнка: Оглоблина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Марина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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