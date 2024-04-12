Оглоблин Диомид Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Оглоблин Афанасий Иванович
Мать: Оглоблина Прасковья
Рождение ребёнка
1822
Сын: Оглоблин Филимон Диомидович
Мать ребёнка: Оглоблина ?
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Диомидовна
Мать ребёнка: Оглоблина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно