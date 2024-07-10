Чертова (Карякина) Евдокия Никитична 16.02.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Чертова (Карякина) Евдокия Никитична

Место рождения

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

16.02.1910 ст.

Дата смерти

01.05.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910 ст.

Отец: Карякин Никита Семёнович

Мать: Карякина (Волкова) Лукерья (Гликерия) Григорьевна

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мищенко (Чертова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чертов Илья Иванович

Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Иван Макарович

Рождение ребёнка
10.08.1928

Сын: Чертов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
01.05.1968
Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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