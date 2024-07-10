Чертова (Карякина) Евдокия Никитична
Место рождения
Дата рождения16.02.1910 ст.
Дата смерти01.05.1968
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мищенко (Чертова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чертов Илья Иванович
Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.08.1928
Отец ребёнка: Чертов Иван Макарович
Смерть
01.05.1968