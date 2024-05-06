Жукова Евдокия Семеновна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жукова Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Исаев Семен

Мать: Исаева Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Алексей Сергеевич

Лебяжье, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в храме Рождества Христова
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Жукова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
21.03.1944

Дочь: Зотова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич

Смерть
2000

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