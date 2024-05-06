Жукова Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Исаев Семен
Мать: Исаева Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Лебяжье, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Венчались в храме Рождества Христова
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Жукова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.03.1944
Дочь: Зотова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Жуков Алексей Сергеевич
Смерть
2000