Стефанихин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1906
Дата смерти09.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1928
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1984
Смерть
09.09.1984