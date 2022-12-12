Стефанихин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанихин Владимир Васильевич

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Место рождения

Кондушский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.07.1906

Дата смерти

09.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондушский Погост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1928
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1933 по 1984
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
09.09.1984
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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