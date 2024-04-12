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Ребиндер Петр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.10.1898

Дата смерти

12.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1898

Отец: Ребиндер Александр Михайлович

Мать: Ребиндер Анна Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.07.1932

Жена: Ребиндер Елена Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Венчание
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ребиндер Елена Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
академик АН СССР, физик
Смерть
12.07.1972
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