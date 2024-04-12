Ребиндер Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения03.10.1898
Дата смерти12.07.1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1898
Бракосочетание
?.07.1932
Москва, город федерального значения Москва
Венчание
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ребиндер Елена Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
академик АН СССР, физик
Смерть
12.07.1972