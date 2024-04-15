Медведев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Николай Викторович Чекишев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно