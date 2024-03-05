Корчажкина (Перфилова) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Филипповна
Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчяжкин Геннадий Филиппович
Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корчяжкин Филипп
Смерть
Неизвестно