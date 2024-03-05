Корчажкина (Перфилова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчажкина (Перфилова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфилов Иван Устинович

Мать: Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Филипповна

Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчяжкин Геннадий Филиппович

Отец ребёнка: Корчяжкин Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчяжкин Филипп

Смерть
Неизвестно
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