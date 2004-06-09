Старицын Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения30.09.1931
Дата смерти09.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.06.2004
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край