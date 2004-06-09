Старицын Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарицын Александр Константинович

Старицын Александр Константинович

avatar

Место рождения

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.09.1931

Дата смерти

09.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Буйлэсан, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.06.2004
Нижний Цасучей, Ононский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close