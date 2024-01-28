Болонский Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вощева (Болонская) Роза
Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия
Рождение ребёнка
08.03.1935
Сын: Болонский Борис
Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия
Рождение ребёнка
1941
Сын: Болонский Валерий
Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия
Рождение ребёнка
1945
Сын: Болонский Виктор
Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия
Смерть
Неизвестно