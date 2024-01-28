Болонский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болонский Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вощева (Болонская) Роза

Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия

Рождение ребёнка
08.03.1935

Сын: Болонский Борис

Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия

Рождение ребёнка
1941

Сын: Болонский Валерий

Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия

Рождение ребёнка
1945

Сын: Болонский Виктор

Мать ребёнка: Болонская (Юрышева) Клавдия

Смерть
Неизвестно

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