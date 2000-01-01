Абрамов Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Александр Георгиевич

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Георгий

Мать: Абрамова Устинья (?)

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
1912

Сын: Абрамов Иван Александрович

Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Романовна

Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
Неизвестно
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