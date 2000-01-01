Абрамов Александр Георгиевич
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Георгий
Мать: Абрамова Устинья (?)
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Рождение ребёнка
1912
Сын: Абрамов Иван Александрович
Мать ребёнка: Абрамова Прасковья Романовна
Россия, Ростовская область, Белокалитвенский район, хутор Нижнесеребряковский
Смерть
Неизвестно