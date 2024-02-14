Фатыйма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Хибатуллин Мөхәммәтлатыйф
Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хибатуллин Ибраһим
Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хибатуллин Хәйбулла
Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла
Смерть
Неизвестно