Фатыйма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыйма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Хибатуллин Мөхәммәтлатыйф

Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хибатуллин Ибраһим

Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хибатуллин Хәйбулла

Отец ребёнка: Нигматуллин Хибатулла

Смерть
Неизвестно

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