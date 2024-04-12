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Харитонов Кирилл

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Место рождения

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

08.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1926

Отец: Харитонов Клементий

Мать: Харитонова Наталья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
16.07.1948

Дочь: Поплавская Феодосия

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
31.03.1951

Сын: Харитонов Михаил

Мать ребёнка: Харитонова Екатерина

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонова Екатерина

Смерть
Неизвестно
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Похороны
Неизвестно
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
кладбище Трофимовка
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