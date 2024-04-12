Харитонов Кирилл
Место рождения
Дата рождения08.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1926
Отец: Харитонов Клементий
Мать: Харитонова Наталья
Рождение ребёнка
16.07.1948
Дочь: Поплавская Феодосия
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина
Рождение ребёнка
31.03.1951
Сын: Харитонов Михаил
Мать ребёнка: Харитонова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харитонова Екатерина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
кладбище Трофимовка