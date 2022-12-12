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Ушаков Степан Васильевич

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Место рождения

Аятское, Невьянский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

07.03.1895 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Аятское, Невьянский, Свердловская область
Смерть
07.03.1895 ст.
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
№ 10. 7/9 марта — Екатеринбургского уезда, Аятской волости крестьянин Стефан Васильев Ушаков — 21 // от чахотки. - Священник Константин Зеленцов. - По отношению Верхотурского полицейского надзирателя ... Показать все
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