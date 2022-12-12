Ушаков Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти07.03.1895 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
07.03.1895 ст.
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
№ 10. 7/9 марта — Екатеринбургского уезда, Аятской волости крестьянин Стефан Васильев Ушаков — 21 // от чахотки. - Священник Константин Зеленцов. - По отношению Верхотурского полицейского надзирателя ... Показать все