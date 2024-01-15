Константинова (Ильюшкина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Ильюшкина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1939

Дата смерти

15.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1965

Сын: Константинов Эдуард Юрьевич

Отец ребёнка: Константинов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1968

Дочь: Константинова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Константинов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Юрий Иванович

Смерть
15.01.2024
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