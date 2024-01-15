Константинова (Ильюшкина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1939
Дата смерти15.01.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1965
Сын: Константинов Эдуард Юрьевич
Отец ребёнка: Константинов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1968
Дочь: Константинова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Константинов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2024