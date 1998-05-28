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Филимонов Николай Иванович

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Место рождения

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia

Дата рождения

17.12.1941

Дата смерти

13.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941

Отец: Филимонов Иван Фёдорович

Мать: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1981
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
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