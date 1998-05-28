Филимонов Николай Иванович
Место рожденияSyasstroy, Leningrad Oblast Russia
Дата рождения17.12.1941
Дата смерти13.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1941
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
10.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.04.1981
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia