Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгутлина (Ахметова) Рашида Усмановна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1947

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Яйкаров Усман Кутлуахметович

Мать: Яйкарова Сагида Мирасовна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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