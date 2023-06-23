Капустин Маркел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Маркел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Капустин Григорий Иевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
После 1923

Жена: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна

Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.11.1928

Дочь: Емельянова (Капустина) Фекла Маркеловна

Мать ребёнка: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна

Смерть
1929

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