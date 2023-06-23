Капустин Маркел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Капустин Григорий Иевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Капустина (Непомнящих) Елена Малафеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1923
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.11.1928
Смерть
1929