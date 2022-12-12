Яницкая Елизавета Львовна
Место рожденияг. Городище, Черкасский р-н, Украина
Дата рождения28.08.1853
Дата смерти01.01.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Городище, Черкасский р-н, Украина
Место жительства
С 1877 по 1882
Место жительства
По 1877
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1882 по 1889
г. Лохвица, Миргородский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1890 по 1894
Место жительства
С 1894 по 1937
г. Киев, Украина
Смерть
01.01.1914
г. Киев, Украина