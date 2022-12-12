Яницкая Елизавета Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яницкая Елизавета Львовна

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Место рождения

г. Городище, Черкасский р-н, Украина

Дата рождения

28.08.1853

Дата смерти

01.01.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Городище, Черкасский р-н, Украина
Место жительства
С 1877 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1877
г. Одесса, Украина
Место жительства
С 1882 по 1889
г. Лохвица, Миргородский р-н, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1890 по 1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894 по 1937
г. Киев, Украина
Смерть
01.01.1914
г. Киев, Украина
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