Постовалова Арина Матвеева
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Постовалов Лука Кондратьев
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Постовалова Федосья Кондратьева
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Постовалова Матрена Кондратьева
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Постовалов Платон Кондратьев
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Постовалова Ульяна Кондратьева
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Крюкова (Постовалова) Афимья Кондратьева
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Постовалов Гурьян Кондратьев
Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов
Смерть
1850