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Постовалова Арина Матвеева

Место рождения

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Постовалов Лука Кондратьев

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Постовалова Федосья Кондратьева

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Постовалова Матрена Кондратьева

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Постовалов Платон Кондратьев

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Постовалова Ульяна Кондратьева

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Крюкова (Постовалова) Афимья Кондратьева

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Постовалов Гурьян Кондратьев

Отец ребёнка: Постовалов Кондратий Михайлов

Смерть
1850

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