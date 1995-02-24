Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти24.02.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1935
Дочь: Демешко (Емельянова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1938
Дочь: Докучаева (Емельянова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Емельянов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1947
Дочь: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1952
Сын: Емельянов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич
Смерть
24.02.1995
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область