Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Трифонова) Олимпиада Григорьевна

Место рождения

Подборовье, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

24.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Трифонов Григорий Николаевич

Мать: Трифонова Мария Иларионовна

Подборовье, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1935

Дочь: Демешко (Емельянова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.02.1938

Дочь: Докучаева (Емельянова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Емельянов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1947

Дочь: Борзова (Емельянова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
03.07.1952

Сын: Емельянов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Емельянов Николай Васильевич

Смерть
24.02.1995
Васкелово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

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