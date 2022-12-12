Исаев Конан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Конан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Исаев Иван Конанов

Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Конанова

Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Исаев Фёдор Конанов

Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Исаев Калина Конанов

Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1852
Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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