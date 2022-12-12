Исаев Конан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Исаев Иван Конанов
Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Конанова
Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Исаев Фёдор Конанов
Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Исаев Калина Конанов
Мать ребёнка: Исаева Мелания Иванова
Смерть
1852