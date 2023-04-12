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Ефименко (Попова) Александра
Ефименко (Попова) Александра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Попов Лаврентий
Мать
Попов Анисия
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Попов Лаврентий
Мать:
Попов Анисия
Смерть
Неизвестно
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