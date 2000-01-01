Чаленко Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938
Отец: Чаленко Григорий
Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна
Рождение ребёнка
18.12.1962
Дочь: Махортова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чаленко Валентина Тихоновна
Рождение ребёнка
06.03.1965
Дочь: Трушникова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Чаленко Валентина Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно