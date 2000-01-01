Чаленко Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1938

Отец: Чаленко Григорий

Мать: Чаленко Лидия Мифодьевна

Рождение ребёнка
18.12.1962

Дочь: Махортова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чаленко Валентина Тихоновна

Рождение ребёнка
06.03.1965

Дочь: Трушникова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Чаленко Валентина Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаленко Валентина Тихоновна

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