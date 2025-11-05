Акимушкин Михаил 08.05.1971 — найти родственников по фамилии на Familio

Акимушкин Михаил

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 08.05.1971

Супруги
Акимушкина (Початкова) Татьяна14.11.1972 г.р.
Дети
Акимушкин Дмитрий27.05.1995 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимушкина (Початкова) Татьяна

Рождение ребёнка
27.05.1995

Сын: Акимушкин Дмитрий

Мать ребёнка: Акимушкина (Початкова) Татьяна

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимушкина (Початкова) Татьяна

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