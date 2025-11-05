Акимушкин Михаил
мужской, родился 08.05.1971
Супруги
Акимушкина (Початкова) Татьяна14.11.1972 г.р.
Дети
Акимушкин Дмитрий27.05.1995 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1995
Сын: Акимушкин Дмитрий
Мать ребёнка: Акимушкина (Початкова) Татьяна
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимушкина (Початкова) Татьяна