Хорошавина Мареомия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Мареомия Родионовна

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Место рождения

Морозовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1736 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Головина Мареомия Анисимовна

Отец ребёнка: Головин Анисим Осипович

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Головина Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Головин Анисим Осипович

Овчинники, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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