Хорошавина Мареомия Родионовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1736 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1736 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Головина Мареомия Анисимовна
Отец ребёнка: Головин Анисим Осипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Головина Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Головин Анисим Осипович
Смерть
Неизвестно