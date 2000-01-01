Грухин Михайло Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Грухин Петр Иванович
Мать: Грухина Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Грухин Ермолай Михайлович
Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Васса Игнатьевна
Смерть
Неизвестно