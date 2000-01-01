Грухин Михайло Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Михайло Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Грухин Петр Иванович

Мать: Грухина Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Грухин Ермолай Михайлович

Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Грухина Васса Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Васса Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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