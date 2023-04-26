Копейкина Агриппина
Место рожденияСело Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1807
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Копейкин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Копейкин Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Копейкин Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович
Смерть
Неизвестно