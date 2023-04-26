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Копейкина Агриппина

Место рождения

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Копейкин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Село Рождествено , Звенигородский уезд , Московская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Копейкин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Копейкин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Копейкин Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Копейкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Копейкин Алексей Максимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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