Ворсин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ворсин Алексей Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ворсина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно