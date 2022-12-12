Ворсин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорсин Николай Алексеевич

Ворсин Николай Алексеевич

avatar

Место рождения

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ворсин Алексей Афанасьевич

Мать: не указана

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ворсина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ворсин Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ворсинов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ворсина Настасья Семеновна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворсина Настасья Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close