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Василий Федорович

Место рождения

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

1759 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Федор Степанович

Мать: Афимья Васильевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Андреевна

Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Келебардово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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