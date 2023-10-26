Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Федор Степанович
Мать: Афимья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Андреевна
Смерть
После 1825