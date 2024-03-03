Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1932
Дата смерти11.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1932
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1956
Дочь: Садыкова (Мустафина) Флёра Раисовна
Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна
Рождение ребёнка
26.01.1957
Дочь: Ахметова (Мустафина) Рахима Раисовна
Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна
Рождение ребёнка
04.11.1961
Дочь: Мустафина Гэлсиря Раисовна
Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна
Смерть
11.08.1986