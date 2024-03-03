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Мустафин Раис Самиулович (Мувинович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1932

Дата смерти

11.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1932

Отец: не указан

Мать: Мустафина (Шахнева) Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна

Рождение ребёнка
25.12.1956

Дочь: Садыкова (Мустафина) Флёра Раисовна

Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна

Рождение ребёнка
26.01.1957

Дочь: Ахметова (Мустафина) Рахима Раисовна

Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна

Рождение ребёнка
04.11.1961

Дочь: Мустафина Гэлсиря Раисовна

Мать ребёнка: Мустафина (Салахова) Фагиля Юсуповна

Смерть
11.08.1986

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