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Политдзян Алексей Валерьевич
Политдзян Алексей Валерьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1978
Пол
Мужской
Отец
Политдзян Валерий Юрьевич
1957 г.р.
Мать
Политдзян (Козлова) Татьяна Ивановна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978
Отец:
Политдзян Валерий Юрьевич
Мать:
Политдзян Татьяна Ивановна
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