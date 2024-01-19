Политдзян Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолитдзян Алексей Валерьевич

Политдзян Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1978

Отец: Политдзян Валерий Юрьевич

Мать: Политдзян Татьяна Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close