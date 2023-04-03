Микинин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микинин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микинин Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микинин Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микинин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужлева Александра

Мать ребёнка: Микинина Анна

Смерть
Неизвестно
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