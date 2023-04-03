Микинин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микинин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микинин Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микинин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кужлева Александра
Мать ребёнка: Микинина Анна
Смерть
Неизвестно