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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Иванович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Филимонович
Отец ребёнка: Филимон Иванович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно