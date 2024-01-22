Муравьева Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948
Бракосочетание
07.08.1968
Дворец бракосочетаний №1, Английская набережная, д. 28
Рождение ребёнка
24.04.1969
Сын: Муравьев Антон Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.08.1982
Сын: Муравьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.08.1982
Сын: Муравьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович