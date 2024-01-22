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Муравьева Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948

Отец: Федулов Николай Николаевич

Мать: Федулова Валентина Георгиевна

Бракосочетание
07.08.1968

Муж: Муравьев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дворец бракосочетаний №1, Английская набережная, д. 28
Рождение ребёнка
24.04.1969

Сын: Муравьев Антон Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1982

Сын: Муравьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1982

Сын: Муравьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Муравьев Александр Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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