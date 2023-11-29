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Кучерявый Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

11.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Кучерявый Илья Филиппович

Мать: Демченко Арина (Оришка) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучерява Галина Михайловна

Рождение ребёнка
13.09.1957

Сын: Кучерявый Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1960

Сын: Кучерявый Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна

Рождение ребёнка
24.06.1963

Дочь: Кучерява Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1965

Дочь: Кучерява Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна

Смерть
11.03.1991

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