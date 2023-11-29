Кучерявый Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти11.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1957
Сын: Кучерявый Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1960
Сын: Кучерявый Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна
Рождение ребёнка
24.06.1963
Дочь: Кучерява Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1965
Дочь: Кучерява Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кучерява Галина Михайловна
Смерть
11.03.1991