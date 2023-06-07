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Ватага Адам Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1869

Отец: Ватага Мирон Иванович

Мать: Ватага Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Ватага Савва Адамович

Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна

Березняки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Феврония Адамовна

Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Федор Адамович

Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Феофан Адамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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