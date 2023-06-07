Ватага Адам Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1869
Отец: Ватага Мирон Иванович
Мать: Ватага Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна
Березняки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ватага Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно